yakovpolina

Тексты любой сложности, рерайтинг, копирайтинг, переводы! Выполняю работу качественно!
Что я умею?
1) Рерайтинг;
2) Копирайтинг;
3) Переводы с беларуского, английского и китайского языков.
4) Готова учавствовать в проектах и принимать заказы, связанные с моим образованием: химический факультет, специальность фундаментальная химия (химик-исследователь), специализация биохимия.
Отличное знание Word, Excel.
Умею работать с реферативными журналами, химической литературой. Имею опыт работы в химической лаборатории.
Знание английского: Pre-intermediate.
Знание китайского: HSK 4.
Знание беларуского: свободно разговариваю, пишу, читаю.
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