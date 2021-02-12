yakovpolina

Тексты любой сложности, рерайтинг, копирайтинг, переводы! Выполняю работу качественно!

Что я умею?

1) Рерайтинг;

2) Копирайтинг;

3) Переводы с беларуского, английского и китайского языков.

4) Готова учавствовать в проектах и принимать заказы, связанные с моим образованием: химический факультет, специальность фундаментальная химия (химик-исследователь), специализация биохимия.

Отличное знание Word, Excel.

Умею работать с реферативными журналами, химической литературой. Имею опыт работы в химической лаборатории.

Знание английского: Pre-intermediate.

Знание китайского: HSK 4.

Знание беларуского: свободно разговариваю, пишу, читаю.