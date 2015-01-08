yakubovsky-dmitr

Администратор систем и веб-разработка
Операционные системы:
Windows 9x\ME\2000\XP\2003\Vista\2008\7\8
GNU\Linux
BSD
Mac
Веб-сервера
Apache2, gnix, IIS.
Поч. сервера
Sendmail\Postfix\Exim.
Прокси сервера Squid.
БД MySQL\Oracle\PostgreSQL\MSSQL.
FTP-сервера ProFTP\SFTP.
Сервера доменных имён Bind.
Маршрутиризация IPTables IPFW.
Облачые сервера на базе OpenCloud\Eucalyptus\UEC.
Active Directory. LDAP. OpenVPN, Postfix + SSL + Encryption
Вирт. KVM\XEN\VBOX.
PHP\Perl\Bash\Javascript\jQuery\HTML5\CSS3\