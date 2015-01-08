yakubovsky-dmitr

Дмитрий yakubovsky-dmitr

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Администратор систем и веб-разработка

Операционные системы:

Windows 9x\ME\2000\XP\2003\Vista\2008\7\8

GNU\Linux

BSD

Mac

Веб-сервера

Apache2, gnix, IIS.

Поч. сервера

Sendmail\Postfix\Exim.

Прокси сервера Squid.

БД MySQL\Oracle\PostgreSQL\MSSQL.

FTP-сервера ProFTP\SFTP.

Сервера доменных имён Bind.

Маршрутиризация IPTables IPFW.

Облачые сервера на базе OpenCloud\Eucalyptus\UEC.

Active Directory. LDAP. OpenVPN, Postfix + SSL + Encryption

Вирт. KVM\XEN\VBOX.

PHP\Perl\Bash\Javascript\jQuery\HTML5\CSS3\