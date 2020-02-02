yakunicheva_alen

Алёна Якуничева yakunicheva_alenyakunicheva_alen
1. Оформление Инстаграм:
- лого
-шапка
-хайлайты
-шаблон поста
- идеи для хайлайтов
3000р
+макеты для постов
1000р
2. Ведение Инстаграм:
- 3-5 постов в неделю
- копирайтинг постов
- сторис 2-3 в день (игры, товар, активности)
- отвечать на комменты
8000р/мес
+отвечать на Директ
1000р
3. Настройка Таргета:
- создание макетов
- громкие фразы и цепляющие заголовки
- настройка рекламы в РК
- отслеживание и редактирование
5000р/3 недели
6000р/мес - стартовый бюджет на рекламу
4. Создание группы ВК:
- написание шапки
- создание фото-шапки, адаптированной под все устройства
- создание линейки товаров
- оформение обложек на товары и виджиты
- создание лого (если нужно)
- добавление фотоальбомов
- привязка оплаты VKpay
3000 (до 100 товаров)
3500 (до 200 товаров)
4000 (до 300 товаров)
5000 (более 300 товаров)