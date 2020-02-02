yakunicheva_alen

Алёна Якуничева yakunicheva_alen

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM-менеджер Инстаграм/Вконтакте

1. Оформление Инстаграм:

- лого

-шапка

-хайлайты

-шаблон поста 

- идеи для хайлайтов

3000р

+макеты для постов

1000р

2. Ведение Инстаграм:

- 3-5 постов в неделю

- копирайтинг постов

- сторис 2-3 в день (игры, товар, активности)

- отвечать на комменты

8000р/мес

+отвечать на Директ

1000р

3. Настройка Таргета:

- создание макетов

- громкие фразы и цепляющие заголовки

- настройка рекламы  в РК

- отслеживание и редактирование 

5000р/3 недели

6000р/мес - стартовый бюджет на рекламу

4. Создание группы ВК:

- написание шапки

- создание фото-шапки, адаптированной под все устройства

- создание линейки товаров

- оформение обложек на товары и виджиты

- создание лого (если нужно)

- добавление фотоальбомов

- привязка оплаты VKpay

3000 (до 100 товаров)

3500 (до 200 товаров)

4000 (до 300 товаров)

5000 (более 300 товаров)