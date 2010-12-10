Цветная и черно-белая графика
5 курс по специальности художественное проектирование ювелирных изделий
участие в конкурсах архиперспектива, международный творчкский конкурс во Владивостоке, выставка к международное конференции "Уралпром" и др.
Выполнение работ как в компьютерной графике, так и пером и тушью
Работа со всеми цветными материалами и растровой графикой
Эл. почта: [email protected]
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Портфолио
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