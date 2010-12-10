Цветная и черно-белая графика

5 курс по специальности художественное проектирование ювелирных изделий

участие в конкурсах архиперспектива, международный творчкский конкурс во Владивостоке, выставка к международное конференции "Уралпром" и др.

Выполнение работ как в компьютерной графике, так и пером и тушью

Работа со всеми цветными материалами и растровой графикой

Эл. почта: [email protected]