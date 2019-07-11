Здравствуйте! Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я вам расскажу немного о моих услугах

4 причины выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я сделаю всё отлично с первого раза, но так же прислушиваюсь к мнению клиента и пожеланиям по дизайну

4. Маркетинговые рекомендации. 2 года работы в маркетинге научили меня секретам по продажам, которые повышают конверсию клиентов. Вы получите рекомендации по привлечению клиентов и эффективной продажи своих продуктов/услуг.

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Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная информация для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

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Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Ян Федосов.

Мои специализации:

- Лендинг

- Веб-дизайн

- Прототипирование

- Интернет-магазин

- Сайт "под ключ"

- Баннеры

- Визитки

Email - [email protected]

telegram - +380993302829

viber - +380714625766

instagram - yan.3033

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