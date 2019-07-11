4 причины выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Ваши корректировки. Я сделаю всё отлично с первого раза, но так же прислушиваюсь к мнению клиента и пожеланиям по дизайну
4. Маркетинговые рекомендации. 2 года работы в маркетинге научили меня секретам по продажам, которые повышают конверсию клиентов. Вы получите рекомендации по привлечению клиентов и эффективной продажи своих продуктов/услуг.
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Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.
2. Если не успею в срок, Вам скидка 20%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.
3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная информация для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
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Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Ян Федосов.
Мои специализации:
- Лендинг
- Веб-дизайн
- Прототипирование
- Интернет-магазин
- Сайт "под ключ"
- Баннеры
- Визитки
Email - [email protected]
telegram - +380993302829
viber - +380714625766
instagram - yan.3033
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