Смирнова Яна Валерьевна
•28 лет (9 декабря 1985)
•Женский пол
•Адрес проживания:Вязьма
+7 961 1347239
Желаемая должность:
Переводчик\редактор (английский)
Зарплата: договорная.
Занятость: полная занятость
График работы: удаленная работа
Образование: 2008 Смоленский государственный университет
Учитель английского и французского языков, красный диплом
Знание языков:
Русский — родной
Английский — свободно владею
Французский — могу проходить интервью
Повышение квалификации, курсы:
- 2009 курсы ПК работа в MS Office 2003
центр профессиональной ориентации и психологической поддержки, сертификат
- 2013 курсы Material Advanced Course. LG Electronics Corporate Learning Center, Южная Корея
Тесты, экзамены: 2010 TOEIC (test of English for international communication)
Московское представительство TOEIC, 937 баллов
Опыт работы: 7 лет 10 месяцев
- Август 2008 — по настоящее время
5 лет 11 месяцев
LG Electronics RUS
Ведущий специалист по импортным закупкам
Деловые контакты с импортными поставщиками(Китай,Корея).
Отслеживание заказов.
Ценовой демпинг в рамках интересов компании.
Планирование материальных запасов для обеспечения бесперебойного производства продукции.
Контроль транспортно-логистических процессов(отгрузка,доставка,хранение)
Планирование складских запасов с учётом ежемесячных расходов комплектующих.
Работа в системе ERP.(ERP (Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия)
Компенсация брака поставщика
- Июль 2009-Сентябрь 2012 – Бюро переводов г. Вязьма, письменные и устные переводы (Английский язык)
- Сентябрь 2006 — Июнь 2008
1 год 10 месяцев
частная школа "Оксфорд"
преподаватель английского языка
обучение английскому языку детей разных возрастных групп, обучение взрослых. занятия в группах и индивидуально.
Обо мне:
Соответствующие навыки: свободное владение английским языком, владение фран-цузским языком, знакома с программным обеспечением (ERP (Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия) - SAP); Windows MS, MS Word, Excel MS, Internet Explorer MS, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat
и т.д.
Личные качества: инициативная, трудолюбивая, целеустремлённая, стрессоустойчивая. Без вредных привычек.
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия