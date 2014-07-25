yana1985

Яна Смирнова yana1985

 
38 летРоссия/Вязьма
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Специализация: иностранный язык (Английский), перевод, редактирование

Смирнова Яна Валерьевна

•28 лет (9 декабря 1985)

•Женский пол

•Адрес проживания:Вязьма

+7 961 1347239

[email protected]

Желаемая должность:

Переводчик\редактор (английский)

Зарплата: договорная.

Занятость: полная занятость

График работы: удаленная работа

Образование: 2008 Смоленский государственный университет

Учитель английского и французского языков, красный диплом

Знание языков:

Русский — родной

Английский — свободно владею

Французский — могу проходить интервью

Повышение квалификации, курсы:

- 2009 курсы ПК работа в MS Office 2003

центр профессиональной ориентации и психологической поддержки, сертификат

- 2013 курсы Material Advanced Course. LG Electronics Corporate Learning Center, Южная Корея

Тесты, экзамены: 2010 TOEIC (test of English for international communication)

Московское представительство TOEIC, 937 баллов

Опыт работы: 7 лет 10 месяцев

- Август 2008 — по настоящее время

5 лет 11 месяцев

LG Electronics RUS

Ведущий специалист по импортным закупкам

Деловые контакты с импортными поставщиками(Китай,Корея).

Отслеживание заказов.

Ценовой демпинг в рамках интересов компании.

Планирование материальных запасов для обеспечения бесперебойного производства продукции.

Контроль транспортно-логистических процессов(отгрузка,доставка,хранение)

Планирование складских запасов с учётом ежемесячных расходов комплектующих.

Работа в системе ERP.(ERP (Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия)

Компенсация брака поставщика

- Июль 2009-Сентябрь 2012 – Бюро переводов г. Вязьма, письменные и устные переводы (Английский язык)

- Сентябрь 2006 — Июнь 2008

1 год 10 месяцев

частная школа "Оксфорд"

преподаватель английского языка

обучение английскому языку детей разных возрастных групп, обучение взрослых. занятия в группах и индивидуально.

Обо мне:

Соответствующие навыки: свободное владение английским языком, владение фран-цузским языком, знакома с программным обеспечением (ERP (Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия) - SAP); Windows MS, MS Word, Excel MS, Internet Explorer MS, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat

и т.д.

Личные качества: инициативная, трудолюбивая, целеустремлённая, стрессоустойчивая. Без вредных привычек.

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

PowerPoint
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Редактирование и Корректура
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