yana87

Яна yana87

 
37 летБеларусь/Кобрин
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Я занимаюсь копирайтингом и SEO-копирайтингом уже более года. Кроме этого, увлекаюсь работой в программе Photoshop (закончила курсы компьютерного дизайна). Хочу найти работу в этой сфере. Пишите на почту: [email protected]

PhotoshopSEO-копирайтинг
Портфолио