Здравствуйте, уважаемые заказчики! Я занимаюсь копирайтингом и SEO-копирайтингом уже более года. Кроме этого, увлекаюсь работой в программе Photoshop (закончила курсы компьютерного дизайна). Хочу найти работу в этой сфере. Пишите на почту: [email protected]
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