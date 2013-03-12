yana9

Яна yana9

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Здравствуйте! Я начинающий копирайтер с огромным желанием работать! Для меня никогда не было трудностью написать текст любого вида на заданную тему, поэтому решила начать зарабатывать таким способом! Жду ваших предложений!

Копирайтинг
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $30
от 3 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $30
от 7 дней
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $50
от 3 дней
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