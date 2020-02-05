yana_barylo

Переклад, редагування, копірайтинг, рерайтинг

Закінчила Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки, спеціальність "Англійська філологія. Переклад". Володію такими мовами: українська (рідна мова), російська (вільно володію), англійська (C1), німецька (B1), шведська (A2). Я є волонтером TED Translators, що передбачає створення та переклад субтитрів до відео. Загальний досвід роботи у сфері перекладу та редагування текстів - 3 роки (зразки див. у портфоліо), також маю навики володіння CAT-tools (Wordfast, Omega-T). Мене характеризують такі риси: відповідальність, пунктуальність, стресостійкість, самокритичність та увага до деталей.