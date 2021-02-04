yana_krusheva

Разработка сайтов "под ключ" любой сложности / Веб-дизайн

Меня зовут Яна, я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин, сайт-визитка).

Прекрасно знаю, как сделать стильный, конверсионный сайт, который принесёт вашему бизнесу новый поток клиентов.

Что вы получите, работая со мной:

1. За 14 дней создадим с нуля обновленный сайт

2. Согласуем с вами дизайн-проект сайта, только после этого перейдем к верстке

3.Настроим домен, ssl-сертификат, метрику, crm-систему, настроим базовую seo-оптимизацию

4. Передадим вам готовый проект и аккаунт, вы поменяете пароль и доступы будут только у вас

Что нужно от вас:

1. Почта на yandex.ru

2. Фотографии бизнеса в облаке (яндекс.диск или гугл диск)

3. Видео о вашем бизнесе (если есть)

4. Логотип компании или фирменный стиль

5. Заполнить бриф для проработки смысловой карты

В подарок разработаем для вас тест-опросник (квиз), который поможет улучшить количество заявок на сайте.

Буду рада обсудить оставшиеся детали, ваши пожелания и другие вопросы в переписке!

А если вы дочитали до конца, то для вас специальный подарок!

Экспресс-дизайн первого экрана сайта БЕСПЛАТНО! Подготовлю в течение 36 часов

Спасибо за ваше внимание!