yana_krusheva

Яна Синдеева yana_krushevayana_krusheva
Меня зовут Яна, я занимаюсь разработкой сайтов "под ключ" (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин, сайт-визитка).
Прекрасно знаю, как сделать стильный, конверсионный сайт, который принесёт вашему бизнесу новый поток клиентов.
Что вы получите, работая со мной:
1. За 14 дней создадим с нуля обновленный сайт
2. Согласуем с вами дизайн-проект сайта, только после этого перейдем к верстке
3.Настроим домен, ssl-сертификат, метрику, crm-систему, настроим базовую seo-оптимизацию
4. Передадим вам готовый проект и аккаунт, вы поменяете пароль и доступы будут только у вас
Что нужно от вас:
1. Почта на yandex.ru
2. Фотографии бизнеса в облаке (яндекс.диск или гугл диск)
3. Видео о вашем бизнесе (если есть)
4. Логотип компании или фирменный стиль
5. Заполнить бриф для проработки смысловой карты
В подарок разработаем для вас тест-опросник (квиз), который поможет улучшить количество заявок на сайте.
Буду рада обсудить оставшиеся детали, ваши пожелания и другие вопросы в переписке!
А если вы дочитали до конца, то для вас специальный подарок!
Экспресс-дизайн первого экрана сайта БЕСПЛАТНО! Подготовлю в течение 36 часов
Спасибо за ваше внимание!