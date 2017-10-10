yana_marketing

Есть описание[url=https://lifeacademy.ru/trainings/kursy-zanyatiy/soedinenie-s-siloy-roda3] курса занятий[/url]. Нужно написать новый текст на основе этого, переименовав "курс занятий" в "тренинг". Объем текста: 1500 - 2000 символов. Текст должен выглядеть органичным и быть, в первую очередь,интересным, продающим и полезным для пользователя. Структура текста ...