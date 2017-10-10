yana_marketing

Есть описание[url=https://lifeacademy.ru/trainings/kursy-zanyatiy/soedinenie-s-siloy-roda3] курса занятий[/url]. Нужно написать новый текст на основе этого, переименовав "курс занятий" в "тренинг". Объем текста: 1500 - 2000 символов. Текст должен выглядеть органичным и быть, в первую очередь,интересным, продающим и полезным для пользователя. Структура текста ...
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$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Продающий текст для товара "Фоторамка "Семейное дерево". Объем: 700 - 1000 знаков с пробелами, разделить на 2-3 абзаца. В текстах необходимо использовать максимальное количество тематических слов и 1-2 транзакционных слова (купить, цена, продажа) на 1000 символов текста. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Текст и элементы фирменного стиля предоставляются.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
На основе текста с сайта сформировать текст для письма. Примерно 2000 знаковПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Переписать (адаптировать) текст со страницы http://развитиеталантов.рф/ для другой целевой аудитории - для родителей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
6 лет назад
Приятный и ответственный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Хорошо и быстро выполнила задачу.
$50
10 баллов
6 лет назад
Приятный заказчик с адекватным отношением к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличная работа! Текст написан грамотно, логично. Рекомендую, если хотите продающие тексты для сайта.