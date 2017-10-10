yana_marketing

Яна Конопацкая yana_marketing

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Продающий текст для e-mail рассылки
Приятный и ответственный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Хорошо и быстро выполнила задачу.
Ответный отзыв
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Написание текста для страницы сайта
Приятный заказчик с адекватным отношением к работе. Рекомендую!
Отличная работа! Текст написан грамотно, логично. Рекомендую, если хотите продающие тексты для сайта.
Ответный отзыв