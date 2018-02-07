yana_perevodchik

Опытный переводчик с навыками устного синхронного и последовательного перевода и письменного

1. Переводчик на ЭКСПО 2017 16-19 июня вХарбине от делегации Приморского края;2. Переводчик китайского языка - фрилансерСанбери 2017 год февраль-март3. Переводчик при оперном театреоктябрь-декабрь 2016;4. Опыт работы на деловых переговоров в Харбине от ООО «ТД «Сибирский кедр» ,сентябрь 2016 год5. Администрация города Комсомольск на Амуре2012 переводчиком с выездом в КНР в г. Цзямусы апрель 2012 в рамках развития дружественных связей междугородами-побратимами;6. Администрация города Комсомольск на Амуре, переводчикомс выездом в КНР в г. Цзямусы с 8 по 15августа 2011 в рамках развития дружественных связей между городами-побратимами;