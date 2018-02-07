yana_perevodchik

Яна Ергакова yana_perevodchik

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Опытный переводчик с навыками устного синхронного и последовательного перевода и письменного

1.     Переводчик на ЭКСПО 2017 16-19 июня вХарбине от делегации Приморского края;2.     Переводчик китайского языка - фрилансерСанбери 2017 год февраль-март3.     Переводчик при оперном театреоктябрь-декабрь 2016;4.     Опыт работы на деловых переговоров  в Харбине от ООО «ТД «Сибирский кедр» ,сентябрь 2016 год5.     Администрация города Комсомольск на Амуре2012 переводчиком с выездом в КНР в г. Цзямусы апрель 2012 в рамках развития дружественных связей междугородами-побратимами;6.     Администрация города Комсомольск на Амуре, переводчикомс выездом в КНР в г. Цзямусы  с 8 по 15августа 2011 в рамках развития дружественных связей между городами-побратимами;