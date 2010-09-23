Стихи, акростихи, поэмы на любые темы.

Об услугах:

Вы можете обращаться ко мне, если Вам нужны стихи или поэмы, на любую тему.

Поздравительные и именные акростихи, и все ,все, все что пожелает Ваша душа.

Оплата за мои услуги оговаривается индивидуально.Всё зависит от сложности работы,и от Вашего финансового положения.

О работе:

Главный редактор на сайте.

Параллельно, работаю над своей книгой.

О своих стихах:

С детства занимаюсь написанием стихов, как для себя так и для других людей.

Могу красиво написать обо всем, даже о навозной куче.

У меня за плечами много любовной лирики, акростихов, поздравлений, стихов о политике, пейзажных стихов, "сюрреалистики",стихов посвященных различным городам( к дню города), поэм, стихов для детей и пр.

Некоторые мои произведения публиковались и публикуются в нескольких печатных изданиях МО и в других городах.

Основная часть моих стихов пишется для себя, или же эксклюзивно, для других людей.(Полная гарантия что стих написанный для Вас, больше ни где не опубликуется и не продублируется).

О своих качествах:

Ответственная, творческая, умею находить общий язык с людьми.

Со мной приятно иметь дело=)

О своих хобби:

Увлекаюсь литературой.Любимые писатели: И.В. Гёте, Т.Драйзер, Д.Китс, Ф.Ницше, А.Экзюпери

Так же увлекаюсь искусством и философией.