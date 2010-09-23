Об услугах:
Вы можете обращаться ко мне, если Вам нужны стихи или поэмы, на любую тему.
Поздравительные и именные акростихи, и все ,все, все что пожелает Ваша душа.
Оплата за мои услуги оговаривается индивидуально.Всё зависит от сложности работы,и от Вашего финансового положения.
О работе:
Главный редактор на сайте.
Параллельно, работаю над своей книгой.
О своих стихах:
С детства занимаюсь написанием стихов, как для себя так и для других людей.
Могу красиво написать обо всем, даже о навозной куче.
У меня за плечами много любовной лирики, акростихов, поздравлений, стихов о политике, пейзажных стихов, "сюрреалистики",стихов посвященных различным городам( к дню города), поэм, стихов для детей и пр.
Некоторые мои произведения публиковались и публикуются в нескольких печатных изданиях МО и в других городах.
Основная часть моих стихов пишется для себя, или же эксклюзивно, для других людей.(Полная гарантия что стих написанный для Вас, больше ни где не опубликуется и не продублируется).
О своих качествах:
Ответственная, творческая, умею находить общий язык с людьми.
Со мной приятно иметь дело=)
О своих хобби:
Увлекаюсь литературой.Любимые писатели: И.В. Гёте, Т.Драйзер, Д.Китс, Ф.Ницше, А.Экзюпери
Так же увлекаюсь искусством и философией.