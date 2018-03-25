yana_shintyakova

Ищу иллюстратора или просто художника графического, который бы помог в реализации одной идеи. Для этого нужен подобный рисунок, но чтобы девушка была похожа на меня
Иллюстрации и Рисунки25 заявок
Закрыт
7 лет назад
Качественная презентация – это очень эффективный и при этом недорогой способ привлечь внимание аудитории.
Стоимость 4-5 слайдов – 9$
Каждый последующий слайд 2$
Я помогу вам:
Отправить точно сформулированное техническое задание:
Анимации в презентацию не добавляю.
Ищу иллюстратора или просто художника графического, который бы помог в реализации одной идеи. Для этого нужен подобный рисунок, но чтобы девушка была похожа на меня