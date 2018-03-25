yana_shintyakova

Яна yana_shintyakova

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Уникальные презентации от 9$

Качественная презентация – это очень эффективный и при этом недорогой способ привлечь внимание аудитории.

Стоимость 4-5 слайдов – 9$

Каждый последующий слайд 2$

Я помогу вам:

  • Заинтересовать
  • Показать преимущества вашего продукта/услуги
  • Произвести впечатление
Как сделать заказ?

Отправить точно сформулированное техническое задание:

  • Назовите вещи, которые наиболее важны при оформлении Вашей презентации.
  • Назовите вещи, которые наименее важны при оформлении Вашей презентации.
  • Есть ли у Вас какие-либо цветовые предпочтения, существующие фирменные цвета или цвета, которые вы хотели или не хотели бы использовать?
  • Пришлите данные, которые должны быть в презентации.
Важно!

Анимации в презентацию не добавляю.