Контактная Информация:

e-mail: [email protected]

Skype: yana_snake

Здравствуйте,

Предлагаю свои услуги по копирайтингу, рерайтингу,переводам (с русского на английский и наоборот), написанию статей на русском и английских языках, пресс релизов. Также могу помочь в разработки промо-акций, PR компании. А также владею Corel Draw и Photoshop.

В случае необходимости готова выполнить небольшое тестовое задание.

Мои работы для рекламного агенства Вы можете увидеть на сайте www.hipermedia.allmoldova.com

Образование:

2007 Молдавская Экономическая Академиия; факультет: Международные Економические Отношения,

(группа с преподаванием на английском языке)

Работа:

06.08 до сих пор - рекламное агенство Hipper Media Group (написание оригинальных статей, пресс релизов, переводы с русского на английский и наоборот, копирайтинг, рирайтинг, телемаркетинг, разработка и проведение промо-акций, работа с клиентами, дизайн)

Языки:

Русский (родной)

Английский (свободно)

Румынский (свободно)

CV

e-mail: [email protected]

Skype: yana_snake

Education

2007 Academy of Economic Studies of Republic of Moldova (ASEM)

Faculty: World Economy and International Economic Relations

Work experience

2008 Advertising Agency “Hipper Media Group” (writing articles, copywriting, rewriting, promotion, telemarketing, working with clients, design)

Awards

2007 Partial Scholarship offered by American University in Bulgaria as a result of the national competition organized by EAC

2007 National English Olympiad (1th place)

2007 Regional English Olympiad (1st place)

2005 The winner of the HMC Competition (as a result obtaining the HMC Scholarship and the possibility of studying in Great Britain for an academic year)

2005 Regional English Olympiad (1st place)

1999-2006 A permanent participant at regional English Debate tournaments

Languages

English (Advanced)

Russian (mother language)

Romanian (Advanced)