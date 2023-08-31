Веб-дизайнер | UI/UX дизайнер | Сайты на тильде, вебфлоу | Сайты на PHP и HTML

Немного о себе

Меня зовут Яна и я 2 года занимаюсь проектированием веб-интерфейсов, мобильных приложений и сложных систем в сфере eCommerce, проводила UX исследования, применяю Google Material Design и iOS гайдлайны.

Личные качества:

- Креативность: Стремлюсь создавать уникальные и эстетически привлекательные дизайны, учитывая потребности и предпочтения клиентов.

- Аналитическое мышление: Имею способность анализировать цели и требования проекта, чтобы создать эффективный и функциональный дизайн.

- Организованность: Умею хорошо планировать и организовывать свою работу, чтобы соблюдать сроки и достигать высоких результатов.

- Коммуникабельность: Легко общаюсь с клиентами и коллегами, способна эффективно передавать свои идеи и слушать мнения других.

- Ответственность: Всегда выполняю свои обязанности в срок и добросовестно отношусь к работе.

- Внимательность: Уделяю внимание каждой детали проекта, чтобы достичь высокого качества и удовлетворения клиента.

- Исполнительность: Предана своей работе и всегда стараюсь достичь поставленных целей.

- Пунктуальность: Всегда придерживаюсь установленных сроков и приходу на работу.

- Целеустремленность: Настойчиво работаю над достижением поставленных целей и постоянно совершенствую свои навыки.

- Аккуратность: Заботлюсь о деталях и стремлюсь к безупречности в своей работе.

- Грамотность: Обладаю отличным знанием русского языка и умением выражать свои мысли ясно и грамотно.

Профессиональные качества:

- Опыт веб-дизайна: Более 2 лет работы в сфере веб-дизайна, создание уникальных и интуитивно понятных пользовательских интерфейсов для различных веб-сайтов.

- Владение инструментами и технологиями: Знание Figma, Photoshop, HTML, CSS, Webflow и Tilda, что позволяет мне работать с различными элементами дизайна и создавать адаптивные веб-сайты.

- Понимание UX/UI: Глубокое понимание пользовательского опыта и интерфейсного дизайна, способность создавать интуитивные и удобные интерфейсы для повышения удовлетворенности пользователей. Разработка персоны пользователей, сценарии использования, sitemap и логику работы проектов.

- Командная работа: Опыт работы в команде, способность эффективно сотрудничать с разработчиками, маркетологами и менеджерами проекта для достижения общих целей.

Курсы и тренинги

Окончила курс «SMM-менеджер» от ИнстаШколы в 2021 году

Окончила с отличием курс «UI/UX» от школы системного веб-дизайна Старбиззз

Дополнительная информация о себе

Начала изучение CMS October и Wordpress