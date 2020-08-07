yanadanilina

SMM-менеджер

Здравствуйте! У Вас ещё нет аккаунта в Instagram? Или Ваш бизнес-аккаунтне приносит клиентов?

Меня зовут Яна, я SMM-менеджер. Я проходила обучение в лучшей школе по SMM-продвижению - Gordischool.Я знаю всё о правильном(!) оформлении аккаунта, рекламе и о желаниях Ваших потенциальных клиентов.

Работая со мной, Вы получите:

• Полный аудит Вашего аккаунта, выявление ошибок и “пробелов” на Вашем бизнес-аккаунте.

• Необходимый контент-план на каждый день для привлечения целевой аудитории.

• Уникальные хэштеги, которые помогут Вам в структурировании, а клиентам в быстром и удобном поиске информации.

• Полное систематическое ведение Вашего бизнес-профиля с постоянным мониторингом изменений.

• Комплексное продвижение аккаунта, главной целью которого являются потенциальные клиенты, а не подписчики и лайки.

• Официальную таргетированную рекламу, которая приведёт к Вам потенциальных клиентов.

• И самое главное – ВРЕМЯ – наш самый ценный и невосполнимый ресурс. Теперь Вы можете заниматься необходимыми предпринимательскими задачами не отвлекаясь, пока Ваш аккаунт сам будет работать на Вас и приносить прибыль.

Понимая Ваши сомнения, предлагаю бесплатно сделать Вам подробный аудит аккаунта. Я покажу Вам, что бы я изменила и улучшила, и Вы сами сделаете выводы.Весь август для новых клиентов скидка 50%!

Другие способы связи:

What`s App - +7(900)2264848

Instagram - yana.danilina_