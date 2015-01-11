yanamilena

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я молодая мама в дектрете, которая желает зарабатывать и развиваться. Активная, ответственная девушка с широким кругом интересов.

Имею педагогическое образование. Специальность - филология, журналистика и редактура.

Владею украинским и русским языком. Высокий уровень грамотности.

Имею небольшой опыт работы с детьми среднего возраста, а так же - в местной газете.

Уверенный пользователь ПК.

Предлагаю услуги:

1. Копирайтинг (рерайтинг, постинг) на женские темы, материнство, педагогика и воспитание детей, а так же фитнес, спорт, искусство, литература.

2. Редактирование и коррекция текстов.

3. Транскрибация (расшифровка) аудио-, видеоматериалов в текстовый формат.

Контактная информация:

е-мейл - [email protected]

скайп - petlya.yana

Есть желание быстро и качественно работать, учиться новому.

Портфолио:

- Описание товаров (рубрика Тяньши)

http://vitavit.ru/tyanshi

- Описание акций, заливка на сайт; подбор, редактирование и заливка изображений

http://mixfresh.su/