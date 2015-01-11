yanamilena

Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я молодая мама в дектрете, которая желает зарабатывать и развиваться. Активная, ответственная девушка с широким кругом интересов.
Имею педагогическое образование. Специальность - филология, журналистика и редактура.
Владею украинским и русским языком. Высокий уровень грамотности.
Имею небольшой опыт работы с детьми среднего возраста, а так же - в местной газете.
Уверенный пользователь ПК.
Предлагаю услуги:
1. Копирайтинг (рерайтинг, постинг) на женские темы, материнство, педагогика и воспитание детей, а так же фитнес, спорт, искусство, литература.
2. Редактирование и коррекция текстов.
3. Транскрибация (расшифровка) аудио-, видеоматериалов в текстовый формат.
Контактная информация:
е-мейл - [email protected]
скайп - petlya.yana
Есть желание быстро и качественно работать, учиться новому.
Портфолио:
- Описание товаров (рубрика Тяньши)
- Описание акций, заливка на сайт; подбор, редактирование и заливка изображений