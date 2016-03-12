yanapie

Яна yanapie

 
30 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Начинающий фрилансер

Копирайтинг/рерайтинг. Возьмусь за любую интересную работу! Опыта не так уж и много, поэтому свой труд оцениваю очень разумно . По диплому - техник, на деле - гуманитарий :)

Отзывы заказчиков
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Копирайтеры на проект (тематика депрессия, стресс)
Яна показала себя хорошим специалистом, всегда на связи, не срывает сроки, способна воспринимать критику и делать из этого соответствующие выводы. Продолжаем сотрудничество, по другим проектам. Рекомендую
Владимир - отличный заказчик и специалист. Огромное количество самых разнообразных и интересных тем, всегда грамотные ТЗ, своевременная оплата выполненных текстов. Очень рада сотрудничеству!
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