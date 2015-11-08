yanarevenko

Пишу качественные продающие тексты.

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Цены/Услуги:

— Копирайтинг: 40р за 1000 символов без пробелов;

— SEO-Копирайтинг: 50–70р за 1000 символов без пробелов;

— Рерайтинг: 30–50р за 1000 символов без пробелов;

— Перевод: 90–150р за 1000 символов без пробелов;

Связь:

Через ЛС, Skype,почта. Возможна связь по телефону.

Время работы: 12 00 — 22 00 по Москве. Выходной воскресенье.

Условия нашего сотрудничества:

- Обговариваем детали работы;

- Высылаете мне четкое ТЗ;

- Обговариваем сроки выполнения;

- Вы высылаете мне предоплату в размере 20% от заказа;

- Выбираете меня исполнителем проекта.

Оплата:

1) Карта ПриватБанка;

2) Яндекс Деньги;

3) Киви.

Обращайтесь, я всегда готова Вам помочь.

C уважением, Яна