yanarevenko

Пишу качественные продающие тексты.
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Цены/Услуги:
— Копирайтинг: 40р за 1000 символов без пробелов;
— SEO-Копирайтинг: 50–70р за 1000 символов без пробелов;
— Рерайтинг: 30–50р за 1000 символов без пробелов;
— Перевод: 90–150р за 1000 символов без пробелов;
Связь:
Через ЛС, Skype,почта. Возможна связь по телефону.
Время работы: 12 00 — 22 00 по Москве. Выходной воскресенье.
Условия нашего сотрудничества:
- Обговариваем детали работы;
- Высылаете мне четкое ТЗ;
- Обговариваем сроки выполнения;
- Вы высылаете мне предоплату в размере 20% от заказа;
- Выбираете меня исполнителем проекта.
Оплата:
1) Карта ПриватБанка;
2) Яндекс Деньги;
3) Киви.
Обращайтесь, я всегда готова Вам помочь.
C уважением, Яна