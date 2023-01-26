yanasnytko

Яна yanasnytko

 
26 летБельгия/Брюссель
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-программист и дизайнер

Добро пожаловать на мою страницу,

Я Яна, веб-программист, дизайнер и маркетолог, и да, с 3 дипломами!
Я готова помочь Вам и реализовать Ваш проект.

В моём портфеле знаний можно найти:

  • HTML, CSS

  • JavaScript, JSON, AJAX

  • PHP

  • MySQL, MongoDB

  • Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign / Lightroom

  • SEO, SEA

  • Русский, английский и французский язык

Я корректирую уже созданный сайт, добавлю на нём новый контент, создам целевую страницу, рассылку, дизайн специально для Вас, от логотипа до макета сайта. С удовольствием разработаю небольшой сайт для Вашей аудитории.

Прошу обращаться ко мне через профиль или мэйл [email protected] !

PHPJavascriptMySQLMongoDBHTMLCSSAjaxInDesignIllustratorPhotoshop