yanasnytko

Веб-программист и дизайнер

Добро пожаловать на мою страницу,



Я Яна, веб-программист, дизайнер и маркетолог, и да, с 3 дипломами!

Я готова помочь Вам и реализовать Ваш проект.



В моём портфеле знаний можно найти:

HTML, CSS

JavaScript, JSON, AJAX

PHP

MySQL, MongoDB

Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign / Lightroom

SEO, SEA

Русский, английский и французский язык

Я корректирую уже созданный сайт, добавлю на нём новый контент, создам целевую страницу, рассылку, дизайн специально для Вас, от логотипа до макета сайта. С удовольствием разработаю небольшой сайт для Вашей аудитории.



Прошу обращаться ко мне через профиль или мэйл [email protected] !