yanasnytko

Веб-программист и дизайнер
Добро пожаловать на мою страницу,
Я Яна, веб-программист, дизайнер и маркетолог, и да, с 3 дипломами!
Я готова помочь Вам и реализовать Ваш проект.
В моём портфеле знаний можно найти:
HTML, CSS
JavaScript, JSON, AJAX
PHP
MySQL, MongoDB
Adobe Photoshop / Illustrator / InDesign / Lightroom
SEO, SEA
Русский, английский и французский язык
Я корректирую уже созданный сайт, добавлю на нём новый контент, создам целевую страницу, рассылку, дизайн специально для Вас, от логотипа до макета сайта. С удовольствием разработаю небольшой сайт для Вашей аудитории.
Прошу обращаться ко мне через профиль или мэйл [email protected] !