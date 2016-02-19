yanavasekina

Яна Васёкина yanavasekinayanavasekina
29 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественные переводы RU/EN/FR
Занимаюсь переводами с 2011 года. Обладаю высоким уровнем владения английским и французским. Проходила стажировку в Англии в 2011 году и во Франции в 2013 году.
С большим удовольствием перевожу тексты, а также продолжаю совершенствовать свои знания. Стараюсь держать руку на пульсе и всегда быть в курсе последних веяний и тонкостей языка.
Помимо переводов занимаюсь репетиторством, лично и по Skype.
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