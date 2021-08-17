yanaverbetskaya

Глубокий анализ конкурентов. Анализ ЦА и сегментация. Построение системы задач и time-management

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Сделаю глубокий анализ ваших конкурентов, выясню их главные фишки и предложу, как встроить их в ваш бизнес.

А анализ Целевой аудитории позволит доносить ценность вашего продукта до самых заинтересованных людей.