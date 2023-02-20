yanazelina

Веб-дизайнер

Создаю современные, стильные и удобные в использовании дизайны сайтов.



Работаю в программах Figma и Tilda. При необходимости могу сделать дизайн в Adobe Photoshop. Основная специализация лендинги и многостраничные сайты, а также адаптация дизайна для мобильных устройств. Разбираюсь в основах типографики и колористики, владею навыками UI/UX.



Индивидуальный подход к каждому заказу, подробное обсуждение ТЗ, при необходимости демонстрация этапов работы и внесение правок. Четкое соблюдение временных рамок и сроков сдачи проекта.

Портфолио представлено на Behance https://www.behance.net/zelinayana9188



Буду рада помочь в создании дизайна сайта для вас. Открыта для интересных проектов и сотрудничества.