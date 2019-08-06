Моя любовь - качественно выполнять работу, за которую берусь!

Готова к выполнению таких заказов, как:

-копирайтинг/рерайтинг

-расшифровка аудио/видео файлов

-озвучка

-ведение соц.сетей

-работа в вашем интернет-магазине

Так же отдельно буду рада попробовать себя в заказах:

-PR-менеджер

-различные работы с видео

Набираю портфолио! Поэтому цену на работу предпочитаю оговаривать по каждому заказу отдельно, естественно в пользу заказчика!

С надеждой на продуктивное сотрудничество,

Яна!