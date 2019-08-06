Моя любовь - качественно выполнять работу, за которую берусь!
Готова к выполнению таких заказов, как:
-копирайтинг/рерайтинг
-расшифровка аудио/видео файлов
-озвучка
-ведение соц.сетей
-работа в вашем интернет-магазине
Так же отдельно буду рада попробовать себя в заказах:
-PR-менеджер
-различные работы с видео
Набираю портфолио! Поэтому цену на работу предпочитаю оговаривать по каждому заказу отдельно, естественно в пользу заказчика!
С надеждой на продуктивное сотрудничество,
Яна!
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