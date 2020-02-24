Видео/аудиомонтаж
5-летний опыт создания и монтажа видео, полученный в ходе работы над короткометражными фильмами, репортажами с мероприятий и интернет-сериалами.
Ключевые навыки:
- съёмка, монтаж, написание сценария
- работа со светом
- мультикамерный монтаж
- кеинг
- цветокоррекция
- сведение и чистка звука
- стабилизация
- трекинг
- Adobe Premier Pro
- Adobe Audition
- Vegas Pro
- Adobe Photoshop
Портфолио
- Интернет-сериал на российскую аудиторию30 просмотров
- Репортаж с мероприятия23 просмотра
- Интернет-сериал на чешскую аудиторию30 просмотров