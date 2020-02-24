Видео/аудиомонтаж

5-летний опыт создания и монтажа видео, полученный в ходе работы над короткометражными фильмами, репортажами с мероприятий и интернет-сериалами.

Ключевые навыки:

съёмка, монтаж, написание сценария

работа со светом

мультикамерный монтаж

кеинг

цветокоррекция

сведение и чистка звука

стабилизация

трекинг