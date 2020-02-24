yanbekart

Артур Янбеков yanbekart

 
25 летЧехия/Прага
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видео/аудиомонтаж

5-летний опыт создания и монтажа видео, полученный в ходе работы над короткометражными фильмами, репортажами с мероприятий и интернет-сериалами.

Ключевые навыки:

  • съёмка, монтаж, написание сценария
  • работа со светом
  • мультикамерный монтаж
  • кеинг
  • цветокоррекция
  • сведение и чистка звука
  • стабилизация
  • трекинг
Использую программное обеспечение:
  • Adobe Premier Pro
  • Adobe Audition
  • Vegas Pro
  • Adobe Photoshop
Photoshop