Seo-оптимизатор по интернет-рекламе
Seo-оптимизатор по интернет-рекламе
На удалённую работу фриланс Seo-оптимизатор по интернет-рекламе
- SEO-аудит сайта;
- составление семантического ядра сайта;
- оптимизация сайта в поисковых системах по ключевым запросам;
- продвижение сайтов в поисковых системах Google, Yandex, Rambler;
- организация обмена ссылками;
- повышение индекса цитируемости сайта;
- мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;
- анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;
- анализ и исследование конкурентов;
- сбор статистики, формирование отчетов;
- разработка рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;
поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете.
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