yandexon

Александр yandexon

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Seo-оптимизатор по интернет-рекламе

Seo-оптимизатор по интернет-рекламе

На удалённую работу фриланс Seo-оптимизатор по интернет-рекламе

- SEO-аудит сайта;

- составление семантического ядра сайта;

- оптимизация сайта в поисковых системах по ключевым запросам;

- продвижение сайтов в поисковых системах Google, Yandex, Rambler;

- организация обмена ссылками;

- повышение индекса цитируемости сайта;

- мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;

- анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;

- анализ и исследование конкурентов;

- сбор статистики, формирование отчетов;

- разработка рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;

поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете.