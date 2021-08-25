Графический дизайнер, работающий за еду
Привет. Меня зовут Ян и я графический дизайнер. Работаю в сфере дизайна 5 лет, но на бирже совсем недавно.
Большой опыт работы с вами (клиентами), а значит и умение понимать что вам нужно на должном уровне. Если в вашей задаче есть слово "ДИЗАЙН" то я с большим удовольствием и профессионализмом выполню её в любые сроки.
Мой инстаграм: @y.uller.jpg
Навыки:Дизайн
- Сайты
- Банера
- Флаера
- Визитки
- Логотипы
- Посты в соц сети
- Оформление соц сетей
- Превью видеороликов
- Оформление документов
- Вёрстка журналов
- Титры
- Gif-анимации
- Js-анимация для сайта
- Обработка
- Ретушь
- Замена цвета
- Удаление фона
- Фотобашинг/Коллаж
- усидчивость;
- трудоспособность;
- умение подолгу концентрироваться на кропотливой работе;
- коммуникабельность;
- чувство стиля;
- хорошее воображение;
- креативность.
- Контактность
- Исполнительность
- Качество
- Заинтересованность
- Индивидуальный подход
- Соблюдение сроков сдачи проекта
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