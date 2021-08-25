yanhnejn

Мурад Магомедбеков yanhnejn

 
24 годаРоссия/Махачкала
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер, работающий за еду

Привет. Меня зовут Ян и я графический дизайнер. Работаю в сфере дизайна 5 лет, но на бирже совсем недавно.

Большой опыт работы с вами (клиентами), а значит и умение понимать что вам нужно на должном уровне. Если в вашей задаче есть слово "ДИЗАЙН" то я с большим удовольствием и профессионализмом выполню её в любые сроки.

Мой инстаграм: @y.uller.jpg

Навыки:Дизайн

  • Сайты
  • Банера
  • Флаера
  • Визитки
  • Логотипы
  • Посты в соц сети
  • Оформление соц сетей
  • Превью видеороликов
  • Оформление документов
  • Вёрстка журналов
Анимация
  • Титры
  • Gif-анимации
  • Js-анимация для сайта
Фото
  • Обработка
  • Ретушь
  • Замена цвета
  • Удаление фона
  • Фотобашинг/Коллаж
Личные качества:
  • усидчивость;
  • трудоспособность;
  • умение подолгу концентрироваться на кропотливой работе;
  • коммуникабельность;
  • чувство стиля;
  • хорошее воображение;
  • креативность.
Могу гарантировать:
  • Контактность
  • Исполнительность
  • Качество
  • Заинтересованность
  • Индивидуальный подход
  • Соблюдение сроков сдачи проекта