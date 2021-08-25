Графический дизайнер, работающий за еду

Привет. Меня зовут Ян и я графический дизайнер. Работаю в сфере дизайна 5 лет, но на бирже совсем недавно.

Большой опыт работы с вами (клиентами), а значит и умение понимать что вам нужно на должном уровне. Если в вашей задаче есть слово "ДИЗАЙН" то я с большим удовольствием и профессионализмом выполню её в любые сроки.

Мой инстаграм: @y.uller.jpg

Навыки:Дизайн

Сайты

Банера

Флаера

Визитки

Логотипы

Посты в соц сети

Оформление соц сетей

Превью видеороликов

Оформление документов

Вёрстка журналов

Титры

Gif-анимации

Js-анимация для сайта

Обработка

Ретушь

Замена цвета

Удаление фона

Фотобашинг/Коллаж

усидчивость;

трудоспособность;

умение подолгу концентрироваться на кропотливой работе;

коммуникабельность;

чувство стиля;

хорошее воображение;

креативность.

Контактность

Исполнительность

Качество

Заинтересованность

Индивидуальный подход

Соблюдение сроков сдачи проекта

АнимацияФотоЛичные качества:Могу гарантировать: