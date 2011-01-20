Создание сайта: от 5000 руб. (в зависимости от объема работ)
В предложение входит:
1) Программирование сайта, создание до 10 страниц сайта (О компании; Контакты; Новости; Услуги; Фотогалерея; Карта сайта) и наполнение их Вашей информацией (за каждую последующую страницу - 500 руб.).
2) Шаблонный дизайн сайта.
3) Регистрация сайта в поисковых системах: Yandex, Google, Rambler.
4) На сайт можно подключать такие модули как: Форма обратной связи, Новости, Фотогалерея, Файлы, Карта сайта и многое другое.
5) Установка счетчиков посещаемости сайта Liveinternet.ru, Spylog, и сервиса статистики Google Analytics.
6) Модуль форма обратной связи.
7) Модуль поиска по сайту.
8) Тестирование сайта.
9) Регистрация домена (стоимость домена в зоне .RU составляет 590 рублей в год и оплачивается заказчиком).
10) Размещение (оплата хостинга) сайта в Интернет (стоимость хостинга составляет 117 рублей в месяц).
Размещение (хостинг) сайта в Интернет (при покупке услуги «поддержка сайта») бесплатно.
При разработке индивидуального дизайна специалистом стоимость создания сайта составит от 10000 рублей (в зависимости от объема работ).
Поддержка сайта: от 3000 руб./месяц (в зависимости от объема работ)
В предложение входит:
1) Техническая поддержка сайта.
2) Обслуживание домена, хостинга, электронных почтовых ящиков.
3) Еженедельное резервное копирование данных.
4) Обновление сайта до 15 стр./фото (материалы предоставляются заказчиком в электронном виде).
5) Устранение ошибок в работе сайта.
6) Восстановление сайта из резервной копии при необходимости.
Продвижение сайта: от 7000руб./месяц (в зависимости от продвигаемых запросов и их популярности в интернете)
В предложение входит:
1) Оптимизация HTML-кода.
2) Адаптация материалов для Интернета.
3) Размещение ссылок на бесплатных площадках.
4) До 10 продвигаемых слов.
5) Продвижение сайтов в социальных сетях.