Создание сайта: от 5000 руб. (в зависимости от объема работ)

В предложение входит:

1) Программирование сайта, создание до 10 страниц сайта (О компании; Контакты; Новости; Услуги; Фотогалерея; Карта сайта) и наполнение их Вашей информацией (за каждую последующую страницу - 500 руб.).

2) Шаблонный дизайн сайта.

3) Регистрация сайта в поисковых системах: Yandex, Google, Rambler.

4) На сайт можно подключать такие модули как: Форма обратной связи, Новости, Фотогалерея, Файлы, Карта сайта и многое другое.

5) Установка счетчиков посещаемости сайта Liveinternet.ru, Spylog, и сервиса статистики Google Analytics.

6) Модуль форма обратной связи.

7) Модуль поиска по сайту.

8) Тестирование сайта.

9) Регистрация домена (стоимость домена в зоне .RU составляет 590 рублей в год и оплачивается заказчиком).

10) Размещение (оплата хостинга) сайта в Интернет (стоимость хостинга составляет 117 рублей в месяц).

Размещение (хостинг) сайта в Интернет (при покупке услуги «поддержка сайта») бесплатно.

При разработке индивидуального дизайна специалистом стоимость создания сайта составит от 10000 рублей (в зависимости от объема работ).

Поддержка сайта: от 3000 руб./месяц (в зависимости от объема работ)

В предложение входит:

1) Техническая поддержка сайта.

2) Обслуживание домена, хостинга, электронных почтовых ящиков.

3) Еженедельное резервное копирование данных.

4) Обновление сайта до 15 стр./фото (материалы предоставляются заказчиком в электронном виде).

5) Устранение ошибок в работе сайта.

6) Восстановление сайта из резервной копии при необходимости.

Продвижение сайта: от 7000руб./месяц (в зависимости от продвигаемых запросов и их популярности в интернете)

В предложение входит:

1) Оптимизация HTML-кода.

2) Адаптация материалов для Интернета.

3) Размещение ссылок на бесплатных площадках.

4) До 10 продвигаемых слов.

5) Продвижение сайтов в социальных сетях.