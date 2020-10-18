yaninamedvedeva

Январь 2019 — январь 2020
УП Аргентум Консалтинг
Копирайтер
- написание текстов
- составление ТЗ
- html-верстка
- фото и видеосъемка
- написание сценариев
- перевод текстов на английский язык
Июль 2017 — февраль 2018
Студия Web-разработок Ariol
Копиратйер
- изучение темы,
- составление медиаплана,
- редактирование готовый текстов,
- написание текста в соответствии с ТЗ,
- работа с ключевыми запросами,
- наполнение сайта текстами,
- визуальное оформление текстов,
- перевод и редактирование текстов с английского языка.
Сентябрь 2015 — сентябрь 2016
Белтелерадиокомпания
Корреспондент
Сотрудничала с программами "Белорусское времечко" и "Наукомания".
- изучение темы
- составление сценария
- общение с героем
- работа в кадре
- интервью
- монтаж видео