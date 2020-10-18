yaninamedvedeva

Янина yaninamedvedeva

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер | Переводчик

Январь 2019 — январь 2020

УП Аргентум Консалтинг

Копирайтер

- написание текстов

- составление ТЗ

- html-верстка

- фото и видеосъемка

- написание сценариев

- перевод текстов на английский язык

Июль 2017 — февраль 2018

Студия Web-разработок Ariol

Копиратйер

- изучение темы,

- составление медиаплана,

- редактирование готовый текстов,

- написание текста в соответствии с ТЗ,

- работа с ключевыми запросами,

- наполнение сайта текстами,

- визуальное оформление текстов,

- перевод и редактирование текстов с английского языка.

Сентябрь 2015 — сентябрь 2016

Белтелерадиокомпания

Корреспондент

Сотрудничала с программами "Белорусское времечко" и "Наукомания".

- изучение темы

- составление сценария

- общение с героем

- работа в кадре

- интервью

- монтаж видео