Профессиональный журналист и PR-менеджер к Вашим услугам

Доброго времени суток, я рада приветствовать вас на своей страничке!

Если вы заинтересовались моей персоной, то, скорее всего, вы нуждаетесь в услугах копирайтера.

К вашим услугам профессионал с большим стажем работы и профильным образованием.

Признаться, фрилансером я стала не так давно, однако с текстами работаю уже не один год. Имею высшее образование (журналист, редактор, PR-менеджер). К работе отношусь ответственно, выполняю ее качественно, быстро и с радостью, ведь это тот редкий случай, когда работа приносит не только деньги, но и истинное удовольствие.

На сегодняшний день я готова предложить вам следующие услуги:

- копирайтинг (яркие рекламные тексты различной тематики);

- рерайтинг (глубокий анализ текста и изменение его до неузнаваемости);

- постинг на форумах (БЕЗ РЕКЛАМЫ) - вдумчивые развернутые посты на любую тему;

- информационные статьи (различный стиль написания, интересный слог и информативность);

- контент-менеджмент (работаю с большинством популярных CMS) - аккуратно, быстро, технически грамотно;

- ведение групп в социальных сетях;

- коммерческие предложения;

- материалы для буклетов, брошюр и листовок;

- расшифровка аудио и видео материалов.

Обратившись ко мне, вы получите не только то, что нужно, а даже больше. Профессионально подхожу к каждому отдельно взятому проекту. Выполняю срочные и объемные заказы.

СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Заполнение брифа (предоставляю) или четкое техническое задание.

2. Внесение предоплаты в размере 50% от бюджета.

3. Принятие работы и внесение правок (по необходимости).

4. Оплата оставшихся 50%.

Варианты оплаты заказа различны:

- Webmoney;

- Яндекс Деньги;

- QIWI кошелек

- Банковская карта

- Безопасная сделка.

* Срочные заказы выполняются с наценкой 20%.

Стоимость работы в выходные дни на 10% выше.

ГРАФИК РАБОТЫ:

ПН-ПТ с 8.00 до 22.00 по Мск.

Постоянным клиентам скидка 10%.

ОБРАТИВШИСЬ КО МНЕ ОДНАЖДЫ, ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО БУДЕТ ИСКАТЬ КОПИРАЙТЕРА!!!