Здравствуйте, нужны 3 копирайтера, способные писать в день от 10 000 символов. Проект долгосрочный и очень объемный. Тематика авто и электротехника. Статьи нужны небольшие — от 2 до 3 к, используются ключи. Стоимость написания 100 ...
Доброго времени суток, я рада приветствовать вас на своей страничке!
Если вы заинтересовались моей персоной, то, скорее всего, вы нуждаетесь в услугах копирайтера.
К вашим услугам профессионал с большим стажем работы и профильным образованием.
Признаться, фрилансером я стала не так давно, однако с текстами работаю уже не один год. Имею высшее образование (журналист, редактор, PR-менеджер). К работе отношусь ответственно, выполняю ее качественно, быстро и с радостью, ведь это тот редкий случай, когда работа приносит не только деньги, но и истинное удовольствие.
На сегодняшний день я готова предложить вам следующие услуги:
- копирайтинг (яркие рекламные тексты различной тематики);
- рерайтинг (глубокий анализ текста и изменение его до неузнаваемости);
- постинг на форумах (БЕЗ РЕКЛАМЫ) - вдумчивые развернутые посты на любую тему;
- информационные статьи (различный стиль написания, интересный слог и информативность);
- контент-менеджмент (работаю с большинством популярных CMS) - аккуратно, быстро, технически грамотно;
- ведение групп в социальных сетях;
- коммерческие предложения;
- материалы для буклетов, брошюр и листовок;
- расшифровка аудио и видео материалов.
Обратившись ко мне, вы получите не только то, что нужно, а даже больше. Профессионально подхожу к каждому отдельно взятому проекту. Выполняю срочные и объемные заказы.
СХЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Заполнение брифа (предоставляю) или четкое техническое задание.
2. Внесение предоплаты в размере 50% от бюджета.
3. Принятие работы и внесение правок (по необходимости).
4. Оплата оставшихся 50%.
Варианты оплаты заказа различны:
- Webmoney;
- Яндекс Деньги;
- QIWI кошелек
- Банковская карта
- Безопасная сделка.
* Срочные заказы выполняются с наценкой 20%.
Стоимость работы в выходные дни на 10% выше.
ГРАФИК РАБОТЫ:
ПН-ПТ с 8.00 до 22.00 по Мск.
Постоянным клиентам скидка 10%.
ОБРАТИВШИСЬ КО МНЕ ОДНАЖДЫ, ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО БУДЕТ ИСКАТЬ КОПИРАЙТЕРА!!!
- Копирайтинг59 заявокЗакрыт11 лет назад