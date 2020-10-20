Веб-дизайнер

Меня зовут Яна, и я начинающий веб-дизайнер.

Мне нравится создавать что-то эстетичное и уникальное, поэтому я поняла, что дизайн сайтов мне определенно подходит. Я быстро вникаю в суть работы, легко воспринимаю критику и исправляюсь сразу. Учитываю все ваши пожелания и требования, персонально подхожу к каждому проекту, быстро учусь и развиваюсь, потому что мне это интересно.

Работаю на Тильде и Битрикс24, имеется сертификат о прохождении курсов, также есть несколько работ в портфолио, его можно увидеть по ссылке: https://www.behance.net/yannetta20b5ca