Требуется система связи клиент-консультант Система позволяет связать “клиентов” и “консультантов”. Упрощенный абстрактный пример: Условный и абстрактный пример работы сайта со стороны клиента: ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется последний собранный WordPress со временем ответа сервера меньше секунды (Проверяем через http://tools.pingdom.com/fpt/#!/baQl0d/www.weblancer.net) Условия: + Время ответа сервера меньше секунды. + Хостинг в Европе. + Внятный интерфейс ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Заказчик работает над проектом капсульного отеля на подобии капсульных отелей в Японии. Заказчику нужны цветные скетчи по которым впоследствии будут созданы 3D рендеры. Метод и стиль исполнения не принципиальны. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуются исправления шаблона сайта и настройка нескольких плагинов для WordPess. В частности - Косметическая коррекция дизайна: скругление уголков графики и удаление нескольких элементов оформления. - Настройка ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется наладить трансляцию сообщества из Живого Журнала на сайт под Wordpress с сохранением структуры постов.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется проверка времени ответа и стабильности веб-сервера под нагрузкой 50-100.000 посетителей в день. График соотношения времени ответа/количества запросов,среднее время ответа сервера, % ошибок ответа, и рекомендации по улучшению ситуации. Условно говоря ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Клиенту требуется логотип, бланк, визитка, темплейт для мэйла Название Easy-Sleep, можно Easy Sleep (без тире). Клиент: капсульный отель вроде: http://9hours.jp/details/index/ (в Европе, потому никаких восточных ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Клиенту требуется логотип, бланк, визитка, темплейт для мэйла Название Easy-Sleep, можно Easy Sleep (без тире). Клиент: капсульный отель вроде : http://9hours.jp/details/index/ (в Европе, потому никаких восточных аллегорий) ...Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется скрипт или уже работающий сервис, который сможет синхронизировать новые записи между тремя сообществами livejournal, vk.com и facebook и сообщать об этом посте в твиттер. Пример - появился пост в ЖЖ, через ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Клиента интересует дизайн и чертеж капсулы для капсульного отеля: Примеры готовых капсулных отелей в Японии/Китае: http://operkor.wordpress.com/2011/01/14/гостиница-по-китайски-в-китае-появилс/ http://air-tours.ru/Articles/news6/capsulhotel.jpeg http://turistua.com/pictures/posts/11076_1635.jpg http://mobilelady.ru/wp-content/uploads/2011/11/Japan-Capsule-Hotel-Solution-7.jpg ...3D-графика8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется плагин для Firefox, который сможет автоматически маскировать комментарии под постами от определенных пользователей живого журнала с возможностью добавлять/удалять пользователей в игнор лист самостоятельно просто нажав на значок в посте.Закрыт13 лет назад
- $250
Для сообщества http://community.livejournal.com/pora_valit/ на постоянной основе требуется человек, который сможет анализировать сообщения, собирать из сообщений конструктивную информацию и наполнять ею Wiki сайт http://www.pora-valit.com/wiki Простой пример: ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Клиенту требуется список сайтов производителей самоуничтожающихся устройств для презентаций. Основные требования: Возможность отображения power point презентаций Подключение проектора. Переносимо в дипломате, не тяжелее 5 кг. Работа от ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется установка скрипта сайта знакомств по интересам. Скрипт знакомств совершенно стандартный с личным кабинетом, и стандартными полями, не лучше, не хуже mamba.ru Самым важным элементом являются дополнительные настраиваемые поля ...Закрыт14 лет назад
- $100
Требуется собрать базу по ценам на определенные продукты и услуги за максимально возможный срок. Пример: Литр водки: 1000 год - хх рублей 1703 год - хх рублей ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен скрипт, который переставляет все буквы в заданном слове и выдает все возможные варианты перестановок. Первыми должны выводиться легко произносимые варианты, где гласные и согласные буквы чередуются через одну-две. ...Закрыт14 лет назад
- $100
Требуется список хотя бы из 50 блогов/сайтов хорошо известных и продаваемых современных авторов, где идет общение с авторами. Три основные категории: Писатели Музыканты/певцы Режиссеры ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется PHP скрипт из 4х основных частей: Первая: Скрипт берет из веб формы текстовые переменные пользователя. Скрипт берет случайные текстовые переменные из нескольких источников (txt файлы или база ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Веб-магазину игр требуется логотип и дизайн с нуля. На логотипе должен присутствовать богатый гоблин и ящики, бочки, коробки полные всякого товара. Желательно блестящего, золото, сабли, драгоценности, непонятные штуки-дрюки. Дизайн ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется онлайн каталог, веб-магазин – функционал стандартный: добавление, просмотр и выбор товара, оплата, личный кабинет, желательно популярный движок без критических модификаций. Важно – требуется настройка и тест основных РУССКИХ платежных систем – ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад