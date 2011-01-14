yanson316

Пинский yanson316

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Фирменный стиль. Персонально для Белянской Елены
Спасибо большое за интересный проект и прекрасное сорудничество. Заказчик - отличный, понятно излагает суть задания, всегда на связи, с чувством юмора :). Проект оплатил моментально! Буду очень рада, если сможем продолжить сотрудничество!
Был заказан фирменный стиль. Все тех. задание выполнено пункт за пунктом в срок. Отличный баланс между творческим подходом и учетом мнения клиента. Однозначно рекомендую.
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deleu
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Сбор ссылок на блоги известных авторов.
Замечательный заказчик! Точная постановка задачи, своевремення оплата и бонусы, как приятное дополнение. Очень рекомендую! Надеюсь, еще получится посотрудничать.
Отличная реализация, сделал ровно столько, сколько было нужно и еще столько же! Сроки соблюдены. Задание понял с первого объяснения. Мои рекомендации.
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Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
PHP: случайные текст. переменные и графич. вывод
JoomlaPHP
Прекрасный заказчик ! Четкое ТЗ , моментальная оплата з бонусос з доработки Просто приятный в общении человек. Если Вы работаете с Яном Вам повезло ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество С уважением Владимир !
Заявка реализована в кратчайшие сроки. Володимиром было предложено два варианта реализации. Скорость и понимание тех.задания на высоте. Рекомендую.
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