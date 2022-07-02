# Портфолио
Основные сайты и проекты я залил на гитхаб:
Также некоторые сверстанные сайты можно посмотреть тут:
https://fl.ru/users/shavkatfaxrulli/portfolio/
# Мой путь в программировании
Программированием начал заниматься еще в школе - изучал pascal, delphi, затем стал изучать c#, в вузе продолжил, ближе познакомился с ООП парадигмой, windows-forms, sql server.
В это же время заинтересовался версткой сайтов, прошёл курс по верстке "Код фрилансера", там изучил основы html, css, js.Верстал простые макеты, брал небольшие заказы, развивался в этом.
Потом понял, что вёрстка - не совсем то, чем я хочу заниматься - программирование мне гораздо интереснее, к тому же понял, что есть замечательные инструменты, такие как Tilda, WebFlow, которые я тоже изучил в это время Так я начал изучать js, библиотеки jQuery, Bootstrap, создавал простенькие проекты.
Дальше начал изучать ванильный js,в процессе прохождения курса создавал более сложные проекты, изучил его особенности, синтаксис, так как в перспективе хочу изучить фреймворки React, Node, и так далее.
# О личных качествах
Креативный, ответственный, пунктуальный в работе, быстрая обучаемость, большие амбиции!
Имею системное мышление, легко иду на общение, инициативен, не боюсь задавать вопросы.
#Образование
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
ИКТЗИ, Автоматизированные системы обработки информации и управления
Год окончания - 2024
#Знание языков
Русский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый