Front-end разработчик

# Портфолио

Основные сайты и проекты я залил на гитхаб:

https://github.com/yanspy

Также некоторые сверстанные сайты можно посмотреть тут:

https://fl.ru/users/shavkatfaxrulli/portfolio/

# Мой путь в программировании

Программированием начал заниматься еще в школе - изучал pascal, delphi, затем стал изучать c#, в вузе продолжил, ближе познакомился с ООП парадигмой, windows-forms, sql server.

В это же время заинтересовался версткой сайтов, прошёл курс по верстке "Код фрилансера", там изучил основы html, css, js.Верстал простые макеты, брал небольшие заказы, развивался в этом.

Потом понял, что вёрстка - не совсем то, чем я хочу заниматься - программирование мне гораздо интереснее, к тому же понял, что есть замечательные инструменты, такие как Tilda, WebFlow, которые я тоже изучил в это время Так я начал изучать js, библиотеки jQuery, Bootstrap, создавал простенькие проекты.

Дальше начал изучать ванильный js,в процессе прохождения курса создавал более сложные проекты, изучил его особенности, синтаксис, так как в перспективе хочу изучить фреймворки React, Node, и так далее.

# О личных качествах

Креативный, ответственный, пунктуальный в работе, быстрая обучаемость, большие амбиции!

Имею системное мышление, легко иду на общение, инициативен, не боюсь задавать вопросы.

#Образование

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева

ИКТЗИ, Автоматизированные системы обработки информации и управления

Год окончания - 2024

#Знание языков

Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый