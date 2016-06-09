нужно сверстать мобильную версию сайта на лп генераторе десктопная версия тут http://www.himchistka-mebeli-kazan.ru/ дизайн в psd готов по мобильной - файл прикрепили лп генератор это конструктор сайтов - https://lpgenerator.ru
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Удалить все мусорные, убыточные, нерелевантные слова из кампании в яндекс директе и гугл эдвордз и настроить все возможные связки с метрикой и аналитиксом все доступы для понимания предоставимКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт6 лет назад
У нас есть видеоматериал по чистке ковров. Нам нужно его смонтировать в ролик. Далее мы его разместим на сайте и в других местах ссылка на видео тут https://cloud.mail.ru/public/6H3i/x594tUqDx ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать дизайн лендинга. Вся инфа в ТЗ. прикрепили к заданиюДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно внести правки на сайт согласно тз. тз и прочее прикрепили к описанию. все доступы предоставим.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Вставить код онлайн аудиплеера на сайт. вот на эту страницу http://www.uborkaotido.ru/ceny-na-chistku-kovrov-s-vyvozom куда конкретно вставить на странице - инфа в принтскрине (прикреплено к заданию) Код старого онлайн ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад