yantsev

Андрей yantsev

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Нужно сверстать видеоролик для размещения на сайте, телевизоре, инстаг
Спасибо за работу!
все норм
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