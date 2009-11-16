Иван Психолог

Меня зовут Иван Вербицкий, и я рад вас приветствовать в моем частном кабинете психологической помощи.

http://www.helppsi.ru/

Вы зашли в Интернет, набрали в поисковике что-то вроде: задать вопрос психологу, консультация on-line, и возможно в результате этих простых или более сложный манипуляций, вы на моей страничке.

Значит, Вы хотите что-то изменить в своей жизни, надеетесь найти дверь с надписью "ВЫХОД"! Надеетесь на помощь.

И не напрасно: психолог в большинстве случаев может помочь найти, указать дорогу к этой запрятанной дверке. Но не открыть её за вас. Психологи не дают советов, как поступать в той или иной ситуации, а помогают Вам сделать осознанный выбор. Но, чтобы достичь этого осознания, необходимо разобраться в себе, своих желаниях, страхах и надеждах, развеять иллюзии, которые не позволяют адекватно воспринимать себя и других. В этом заключается смысл психологической помощи.

Здесь вы получите квалифицированную консультацию по любому вопросу, с которым вы не смогли разобраться. Чтобы ознакомиться со стилем моей работы - вначале загляните в Архив консультаций.

http://www.helppsi.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=41

Консультации по электронной почте

Если же вы настроены работать со мной, то общатья с вами мы будем посредством электронной почты. В отличие от бесплатных консультаций, платные услуги абсолютно анонимны и не размещаются на сайте, а значит, вы сможете быть более откровенны и действительно решить проблему.

http://www.helppsi.ru/oplata01.html

Бесплатная консультация

Ответ на вопрос может быть размещен на сайте в любой момент. Уведомление об этом вы получите на тот е-mail, который введете при заполнении формы.

http://www.helppsi.ru/index.php?option=com_contact&Itemid=26

Услуга: Посредник

Смысл услуги – избегание сложных психологических моментов.

Донести печальную новость до тех, кто не решается, не может её сказать лично в лицо.

Наш сервис для людей, испытывающих психологические сложности при разрыве, контакте и других чрезвычайных обстоятельствах. Например, сказать – «Я тебя больше не люблю», не всякий решиться.

Сказать «Вы нам больше не нужны» - решиться не всякий руководитель. Или же слова – «Вы уволены» могут быть восприняты неоднозначно по отношению к тому, кто это произнёс. Поэтому психологии нашего центра берут на себя все посреднические миссии между означенными субъектами. Мы берёмся сообщить вашу нелицеприятную новость адресату. Сможет подобрать нужные слова и смягчить, или полностью погасить возможную амортизацию…

Что для этого нужно?

http://www.helppsi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=53

Оплатить услугу через сайт.

http://www.helppsi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=53