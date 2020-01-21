yanulka111

мастер автобусных туров в Европу

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Меня зовут Яна Верчич. Я предлагаю услуги туристического агента - лоу кост горящие туры в Европу на автобусе. Авторские туры в Европу. Подбор недорогих туров в Европу. Если вы хотите за 100-150 евро отдохнуть в туре выходного дня в Европу, то вам точно в Евротур Киев. Мой проект, которым я занимаюсь с 2012 года. Люблю путешествия и подбираю туры, как себе. Адрес evrotour.com.ua/toursЕвротур Киев - это гарантия качественного отдыха за небольшие деньги. Суперские автобусы, двухэтажные. Видео автобусов по ссылке evrotour.com.ua/busВсем известно, что автобусные туры не очень популярны среди мам с детьми, но это вовсе не относится в Evrotour. Один из самых популярных туров на лето с детьми - отдых в Греции. Едут с детьми от 5 лет, при этом номера даются некоторые с кухней, чтобы можно было приготовить еду. Скидки на детей 10 евро с человека. Ссылка на туры с морем от 215 евро на 9 дней evrotour.com.ua/moreТур можно забронировать из любого города Украины.

ОФОРМИТЬ ТУР: 理Прислать данные на Вайбер +3809844448401. Дата выезда, количество человек и название тура2. Прислать данные проживания (одного человека, на кого составляется договор), ФИО как в укр.паспорте, эл.почту - мы составим договор и счёт на предоплату. 3. Прислать фото загранспаспорта биометрия (если есть в наличии) 1я страница . Всех туристов в туре. 4. Указать номер отделения Новой почты, мы отправим оригинал договора с печатью. 5. Провести предоплату. Согласно выставленного счета (в банке Приват либо Альфа-Банк). Наличку ни евро, ни гривны мы не принимаем. 6. Если вы в Киеве - приходите в гости за договором: Ярославская, 58. 7. Тур забронирован! Готовьте чемодан  и настроение С любовью  к путешествиям, Evrotour!До новых встреч с Евротур Киев! Буду рада помочь с отдыхом, ваш персональный помощник по отдыху, Яна Верчич.