Создание и настройка (оптимизация) рекламной компании в РСЯ.

ТЕСТОВАЯ РЕКЛАМА:

-Настройка рекламы РСЯ на не большое количество ключевых фраз (10-30 шт.)

-Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 т.р.)

-Создание объявлений (3-10 шт.)

-Ведение рекламы до 14-и дней.

ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА КОМПАНИИ:

-Настройка рекламы на максимальное количество ключевых фраз

(от 100 до нескольких тысяч)

-Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз

-Настройка ретаргетинговой рекламной компании

-Ведение рекламы в течении 30-и дней

-Отчет по результатам проведения компании

ВЕДЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ:

-Работа со ставками за клик

-Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, регионам и ряду других параметров

-Отслеживание эффективности и окупаемости рк

-Написание новых объявлений

-Добавление ключевых фраз

-Прочие мероприятия для повышения эффективности рекламы