ТЕСТОВАЯ РЕКЛАМА:
-Настройка рекламы РСЯ на не большое количество ключевых фраз (10-30 шт.)
-Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 т.р.)
-Создание объявлений (3-10 шт.)
-Ведение рекламы до 14-и дней.
ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА КОМПАНИИ:
-Настройка рекламы на максимальное количество ключевых фраз
(от 100 до нескольких тысяч)
-Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз
-Настройка ретаргетинговой рекламной компании
-Ведение рекламы в течении 30-и дней
-Отчет по результатам проведения компании
ВЕДЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ:
-Работа со ставками за клик
-Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, регионам и ряду других параметров
-Отслеживание эффективности и окупаемости рк
-Написание новых объявлений
-Добавление ключевых фраз
-Прочие мероприятия для повышения эффективности рекламы