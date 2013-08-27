Филолог с высшим образованием. Рерайт, копирайт - 4 года.

ТюмГУ, филологический факультет, специальность - литературный редактор. Microsoft Office, Adobe Photoshop, английский базовый. Предпочитаю выполнять четко поставленные задачи, работаю быстро, качественно. Навыки написания продающего текста, SEO-копирайтинг. Адекватно реагирую на критику. Мои темы: психология, социология, философия, медицина, дети и семья, искусство, шоу-бизнес, мода и стиль, дизайн и обустройство дома, эзотерика, мистика и т.п. Портфолио могу выслать лично вам на почту с реальным ссылками на действующие сайты. Помимо этого, являюсь начинающим писателем, могу подготовить качественный художественный текст. Работаю во всех жанрах.