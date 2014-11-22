Сетевой инженер.
Удаленная настройка любых UNIX-like систем (любые дистрибутивы Linux, FreeBSD, Solaris).
Установка и тонкая настройка сетевых сервисов операционных систем:
- Web-сервера (apache, nginx)
- Базы данных (MySQL, PostgreSQL)
- ДНС (bind, named)
- Настройка маршрутизаци и файрвола.
- Почтовые сервера (EXIM, Postfix)
- Сервер мониторинг (Nagios, Cacti, Munin)
- Сервер телефонии (Asterisk)
- Защищенные сети VPN (OpenVPN, ppptd)
- FTP, NFS, SpeedTest, Iperf и другие сетевые службы
- Видеоналюдение (FFMPEG-Server, motion)
- Internet-message (Jabber сервер)
Установка и настройка популярных CMS платформ (WordPress, Joomla и др.)
Создание и сопровождение сайт-визиток.
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