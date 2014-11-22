yar1k01

Ярослав yar1k01

 
36 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Сетевой инженер.

Удаленная настройка любых UNIX-like систем (любые дистрибутивы Linux, FreeBSD, Solaris).

Установка и тонкая настройка сетевых сервисов операционных систем:

- Web-сервера (apache, nginx)

- Базы данных (MySQL, PostgreSQL)

- ДНС (bind, named)

- Настройка маршрутизаци и файрвола.

- Почтовые сервера (EXIM, Postfix)

- Сервер мониторинг (Nagios, Cacti, Munin)

- Сервер телефонии (Asterisk)

- Защищенные сети VPN (OpenVPN, ppptd)

- FTP, NFS, SpeedTest, Iperf и другие сетевые службы

- Видеоналюдение (FFMPEG-Server, motion)

- Internet-message (Jabber сервер)

Установка и настройка популярных CMS платформ (WordPress, Joomla и др.)

Создание и сопровождение сайт-визиток.

Системное администрирование
нет отзывов
$9/час
от $9от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга