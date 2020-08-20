Моя цель - решить твою проблему. Верстаю сайты с чистым кроссбраузерным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, чистый JavaScript.

Пока другие обещают, я беру и делаю.

Обо мне:

Изучаю программирование и много практикуюсь, есть примеры работ - решил продавать свою услугу клиентам, которые нуждаются в этом, поэтому я здесь. Есть цель - жить и работать свободно. Люблю в меру интеллектуальных людей, люблю бить мешки и заниматься спортом. Не переношу понты и лицемеров. Всегда ЗА взаимопонимание и иду на встречу, если ты делаешь тоже самое. Юрист, который понял...

Дальше по сути.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Сэкономлю ваши деньги, так как адаптирую сайт под все устройства с макетов для ПК.

Сэкономлю ваши деньги, так как адаптирую сайт под все устройства с макетов для ПК. Время. Минимум вопросов, максимум результата.

Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Внесу любые мелочи, которые вы не предусмотрели в дизайне сайта без вопросов - это включено в стоимость.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал).

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: yarbka﻿

Viber: +380966227732 (только в письменном виде, если нужно будет - я сам вам наберу)



- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD.

- Адаптивность, отзывчивость, резина.

- CSS3\JS анимация.

- Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

- На стадии изучения фреймворков JS и серверного языка PHP.

- Раньше занимался таргетированной рекламой, помогу, подскажу клиенту.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), чистый JavaScript, SCSS, GULP, Flexbox, меньше Grid, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

- Высшее юридическое (да, именно...)

Портфолио:

Сайт в разработке.. упс

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком