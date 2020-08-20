Пока другие обещают, я беру и делаю.
Обо мне:
Изучаю программирование и много практикуюсь, есть примеры работ - решил продавать свою услугу клиентам, которые нуждаются в этом, поэтому я здесь. Есть цель - жить и работать свободно. Люблю в меру интеллектуальных людей, люблю бить мешки и заниматься спортом. Не переношу понты и лицемеров. Всегда ЗА взаимопонимание и иду на встречу, если ты делаешь тоже самое. Юрист, который понял...
Дальше по сути.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Сэкономлю ваши деньги, так как адаптирую сайт под все устройства с макетов для ПК.
- Время. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Внесу любые мелочи, которые вы не предусмотрели в дизайне сайта без вопросов - это включено в стоимость.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал).
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: yarbka
- Viber: +380966227732 (только в письменном виде, если нужно будет - я сам вам наберу)
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD.
- Адаптивность, отзывчивость, резина.
- CSS3\JS анимация.
- Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- На стадии изучения фреймворков JS и серверного языка PHP.
- Раньше занимался таргетированной рекламой, помогу, подскажу клиенту.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), чистый JavaScript, SCSS, GULP, Flexbox, меньше Grid, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- Высшее юридическое (да, именно...)
Портфолио:
Сайт в разработке.. упс
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком