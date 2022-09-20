yarcheart

Дарья yarcheart

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайн, иллюстрация, верстка и другое.

Обращайтесь. Делаю быстро,качественно, с удовольствием.

Мои компетенции.

Типографика Леттеринг   Дизайн  Упаковка  Фир.стиль  Реклама Иллюстрация   Рисунок      Верстка

2018 - 2022 г. - Донской

Государственный Технический Университет

Факультет Школа Архитектуры

Дизайна и Искусств

Факультет Медиакоммуникации

диплом о высшем образовании

диплом о повышении

квалификации по направлению

«Медиапедагогика». 

Дополнительное образование:

Курс «Веб-дизайнер от WAYUP».

Курс «Первый шаг в графическом дизайне от Нетологии».

Курс «Веб-дизайн:создаем прототип макета сайта от GeekBrains».

Курс «Основы Figma от Нетологии».

Курс «Основы фотошопа от LoftBlof ».и другие.

сертификаты