Графический дизайн, иллюстрация, верстка и другое.
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Мои компетенции.
Типографика Леттеринг Дизайн Упаковка Фир.стиль Реклама Иллюстрация Рисунок Верстка
2018 - 2022 г. - Донской
Государственный Технический Университет
Факультет Школа Архитектуры
Дизайна и Искусств
Факультет Медиакоммуникации
диплом о высшем образовании
диплом о повышении
квалификации по направлению
«Медиапедагогика».
Дополнительное образование:
Курс «Веб-дизайнер от WAYUP».
Курс «Первый шаг в графическом дизайне от Нетологии».
Курс «Веб-дизайн:создаем прототип макета сайта от GeekBrains».
Курс «Основы Figma от Нетологии».
Курс «Основы фотошопа от LoftBlof ».и другие.
сертификаты
Я против войны в Украине!