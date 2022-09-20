Графический дизайн, иллюстрация, верстка и другое. Обращайтесь. Делаю быстро,качественно, с удовольствием. Мои компетенции. Типографика Леттеринг Дизайн Упаковка Фир.стиль Реклама Иллюстрация Рисунок Верстка 2018 - 2022 г. - Донской Государственный Технический Университет Факультет Школа Архитектуры Дизайна и Искусств Факультет Медиакоммуникации диплом о высшем образовании диплом о повышении квалификации по направлению «Медиапедагогика». Дополнительное образование: Курс «Веб-дизайнер от WAYUP». Курс «Первый шаг в графическом дизайне от Нетологии». Курс «Веб-дизайн:создаем прототип макета сайта от GeekBrains». Курс «Основы Figma от Нетологии». Курс «Основы фотошопа от LoftBlof ».и другие. сертификаты

Я против войны в Украине !