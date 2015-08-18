yarickXlancer

Нужно немного покреативничать, и сделать баннер услуги. Есть логотип, текст и корпоративные цвета. Креатив заключается в том, чтобы разместить рисунки и тексты таким образом, чтоб CTR был как можно выше. Есть несколько услуг. На каждую услугу - отдельный ...