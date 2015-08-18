yarickXlancer

Шрамко Ярослав yarickXlancer

 
32 годаУкраина/Запорожье
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание рекламного баннера

    Нужно немного покреативничать, и сделать баннер услуги. Есть логотип, текст и корпоративные цвета. Креатив заключается в том, чтобы разместить рисунки и тексты таким образом, чтоб CTR был как можно выше. Есть несколько услуг. На каждую услугу - отдельный ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 50 статей по грузоперевозкам.

    Нужно сделать рерайт 50 статей на 1500 символов без пробела.  Тематика: грузоперевозки, автомобили. Уникальность: не ниже 90% по Text.ru Оплата: 35 рублей за статью. Первые 5 статей оплачиваю, потом когда скинете 25, остальное - когда скинете 50-ю статью. Сроки: ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт пары статей по автотематике. СРОЧНО

    Нужно переписать тексты своими словами, но с сохранением смысла, с использованием ключевых и с уникальностью минимум 96% по еТХТ. ЧТобы было читабельно и вашу статью мог оценить человек, разбирающийся в автотематике. Срок выполнения - 12-15 часов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
MasterTextov1
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Рерайт пары статей по автотематике. СРОЧНО
Отличный заказчик с которым приятно работать.
Сделано качественно и вовремя. Сотрудничеством остался доволен.
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