yaricmkm66

Видеоблогер
Основатель, Видеооператор, Монтажер
Работал на популярном ютуб канале it's Mamix 10млн подписчиков)
Режиссура, постановка сценария, сюжетная часть.. монтаж, добавление эффектов,
работаю в Final Cur pro,Adobe Premiere Pro CC , Sony Vegas? Photoshop
Достижения более 400 тысяч просмотров на своем канале за не большой срок
работал со многими известными Медийными личностями, такими, как Limp Bizkit, Guf, Kasta, Рем Дигга, И прочее
за спиной снято и смонтировано более 1000 роликов
Работал от любительского фотоаппарата до профессиональной кинокамеры
Действие аккаунта приостановлено!