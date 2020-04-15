yaricmkm66

Видеоблогер

Основатель, Видеооператор, Монтажер

Работал на популярном ютуб канале it's Mamix 10млн подписчиков)

Режиссура, постановка сценария, сюжетная часть.. монтаж, добавление эффектов,

работаю в Final Cur pro,Adobe Premiere Pro CC , Sony Vegas? Photoshop

Достижения более 400 тысяч просмотров на своем канале за не большой срок

работал со многими известными Медийными личностями, такими, как Limp Bizkit, Guf, Kasta, Рем Дигга, И прочее

за спиной снято и смонтировано более 1000 роликов

Работал от любительского фотоаппарата до профессиональной кинокамеры