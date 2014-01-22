• Внутренняя оптимизация: составить семантическое ядро, распределение по посадочным страницам, проверка релевантности, внутренняя перелинковка, seo-оптимизация текстов.

• Внешняя оптимизация:

- Контекстная реклама (YandexDireсt, Google AdWords)

- Закупка ссылок на SAPE, Liex, вечные ссылки, статьи.

• Веб-аналитика (Google Analytics, YandexMetrika, LiveInternet). Снятие позиций сайта по ключам.

• Юзабилити сайта

• Аудит сайта и составление рекомендаций по внутренней оптимизации сайта

• Базовые знания HTML (и учу дальше). Основы PHP

• Умение пользоваться системами управления сайтов (CMS) ) в том числе Bitrix, Wordpress, Joomla

• Копирайтинг и рерайт — специализируюсь по продающим текстам , наполнения сайта контентом «под ключ».

• Свободный английский - upper-intermediate (опыт проживание в англоязычной среде 1 год )

• Хорошо владею графическими редакторами — Photoshop, Illustrator - верстка макетов

Возможны разные варианты сотрудничества: оплата за проект, почасово или на ставку (удаленно).

Очень ответственно подхожу к заданиям и 100% гарантирую результат

Всегда на связи в skype: yarina_marketing c 9.00 до 19.00