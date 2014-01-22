• Внутренняя оптимизация: составить семантическое ядро, распределение по посадочным страницам, проверка релевантности, внутренняя перелинковка, seo-оптимизация текстов.
• Внешняя оптимизация:
- Контекстная реклама (YandexDireсt, Google AdWords)
- Закупка ссылок на SAPE, Liex, вечные ссылки, статьи.
• Веб-аналитика (Google Analytics, YandexMetrika, LiveInternet). Снятие позиций сайта по ключам.
• Юзабилити сайта
• Аудит сайта и составление рекомендаций по внутренней оптимизации сайта
• Базовые знания HTML (и учу дальше). Основы PHP
• Умение пользоваться системами управления сайтов (CMS) ) в том числе Bitrix, Wordpress, Joomla
• Копирайтинг и рерайт — специализируюсь по продающим текстам , наполнения сайта контентом «под ключ».
• Свободный английский - upper-intermediate (опыт проживание в англоязычной среде 1 год )
• Хорошо владею графическими редакторами — Photoshop, Illustrator - верстка макетов
Возможны разные варианты сотрудничества: оплата за проект, почасово или на ставку (удаленно).
Очень ответственно подхожу к заданиям и 100% гарантирую результат
Всегда на связи в skype: yarina_marketing c 9.00 до 19.00
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