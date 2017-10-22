Договоры любой сложности. Исковые заявления и возражения на них. Апелляционные жалобы.
Стаж работы в нотариате 14 лет, из них 6 лет нотариусом Украины, сейчас в российском нотариате. Все документы (договоры, исковые) составляю как по российскому, так и по украинскому законодательству, а также по законодательству Луганской и Донецкой Народных Республик.
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Портфолио
- Жалоба на постановление суда (удовлетворена)184 просмотра
- Апелляционная жалоба в суд (дело выиграно)197 просмотров
- Договор отчуждения имущества в обмен на услуги173 просмотра
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