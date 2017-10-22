Договоры любой сложности. Исковые заявления и возражения на них. Апелляционные жалобы.

Стаж работы в нотариате 14 лет, из них 6 лет нотариусом Украины, сейчас в российском нотариате. Все документы (договоры, исковые) составляю как по российскому, так и по украинскому законодательству, а также по законодательству Луганской и Донецкой Народных Республик.