yaroshenco

Цель: получение должности удаленного работника по сопровождению систем автоматизированного проектирования (черчение, составление проектной документации, удаленное обслуживание программного обеспечения). Либо удаленная работа любого другого плана, связанная с обработкой данных, администрированием, поддержкой сайта и др.

Образование: высшее, специалист 2004-2010гг.

НТУ "ХПИ", факультет инженерно физический, специальность информационные технологии проектирования (инженер - системный аналитик).

Основная область деятельности: разработка, эксплуатация и сопровождение систем автоматизированного проектирования новой техники (турбиностроение, двигателестроение, транспортное машиностроение, биотехнология, медицина и др.).

Опыт работы: более двух лет модератор сайта на движке WordPress, создание сайта на движке WordPress (chereshenka.com).

Личные качества: целеустремленность, ответственность, быстрая обучаемость.

Технические навыки: MS Windows XP, Vista, Linux (Debian, ASP14, Mandriva, Ubuntu, Red Hat – на уровне уверенного пользователя);

Word, Excel, Visio, Photoshop (средний уровень), Microsoft Math, Derive (изучаю), Matlab и Mathcad (изучаю), Компас-3D V7 Plus, AutoCAD 2005, SolidWorks 2005 (базовые навыки);

HTML, изучаю PHP, CMS: Joomla, WordPress, PHP-Nuke.