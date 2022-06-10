yaroshtatiana

Главное — подобрать нуд/жные слова!

Меня зовут Татьяна. Около 8 лет являюсь автором книг и рассказов. Грамотна, кропотлива в работе, готова довести работу до желаемого результата, пойти на компромисс. Могу помочь написать цепляющую яркую аннотацию для книги, синопсис для издательства, составить рецензию, высказать мнение по сюжету. Также готова взяться за составление приковывающих внимание отзывов, рекомендаций, резюме. Транскрибация, набор текста, написание рассказа по заказу, статьи, комментарии, карточки товаров и прочее.

Обращайтесь по любому вопросу, в котором требуется грамотно, ёмко и интересно подать текст.