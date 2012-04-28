yaroslav790

Ляшин Ярослав Евгеньевич
Год рождения: 1981
Регион: Ужгород
Опыт работы:
2010 - настоящее время - разработчик и администратор сайта usp-uzhgorod.org.ua
03.2011 - настоящее время - администратор психологического портала«Город Мастеров» (help-on-line.ru)
2006-2011 - преподаватель кафедры аналитической химии УжНУ
2006 - настоящее время - научный сотрудник кафедры аналитической химииУжНУ
Образование:
2009-2010 - Украинский институт Позитивной психотерапии и менеджмента,психолог-консультант.
2003-2006 - аспирантура кафедры аналитической химии УжНУ
1998-2003 - химический факультет УжНУ, магистр химии, преподаватель
Дополнительная информация:
Знание HTML, CSS, CMS (Joomla!, Wordpress).
Знание основ php i MySQL.
Знание языков: английский (свободно общаюсь), украинский, русский.
Контакты:
Тел. 0966050538; 0958173998
E-mail: [email protected]