yaroslav790

Ярослав Ляшин yaroslav790

 
42 годаУкраина/Ужгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Ляшин Ярослав Евгеньевич

Год рождения: 1981

Регион: Ужгород

Опыт работы:

2010 - настоящее время - разработчик и администратор сайта usp-uzhgorod.org.ua

03.2011 - настоящее время - администратор психологического портала«Город Мастеров» (help-on-line.ru)

2006-2011 - преподаватель кафедры аналитической химии УжНУ

2006 - настоящее время - научный сотрудник кафедры аналитической химииУжНУ

Образование:

2009-2010 - Украинский институт Позитивной психотерапии и менеджмента,психолог-консультант.

2003-2006 - аспирантура кафедры аналитической химии УжНУ

1998-2003 - химический факультет УжНУ, магистр химии, преподаватель

Дополнительная информация:

Знание HTML, CSS, CMS (Joomla!, Wordpress).

Знание основ php i MySQL.

Знание языков: английский (свободно общаюсь), украинский, русский.

Контакты:

Тел. 0966050538; 0958173998

E-mail: [email protected]

PHPWordPressMySQLHTMLCSSJoomla