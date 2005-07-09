yaroslavushakov

Ушаков Ярослав yaroslavushakovyaroslavushakov
18 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
В Веб-дизайне 5 лет
Обо мне:
Я Ушаков Ярослав.
В Веб-дизайне около 5 лет.
Занимался также созданием:
-Муз. Альбомов
-Дизайном приложений
-Дизайн сайтов
-Разработкой игр
-Оформлением соц. сетей а также YouTube каналов.
-Созданием превью на ролики
-Монтажём видеороликов
Работаю в
Приложении Набросок
Связатся со мной:
ВК:https://vk.com/jaroslavushakov
Моя группа ВК:https://vk.com/design_create
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