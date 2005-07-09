yaroslavushakov

В Веб-дизайне 5 лет

Обо мне:

Я Ушаков Ярослав.

В Веб-дизайне около 5 лет.

Занимался также созданием:

-Муз. Альбомов

-Дизайном приложений

-Дизайн сайтов

-Разработкой игр

-Оформлением соц. сетей а также YouTube каналов.

-Созданием превью на ролики

-Монтажём видеороликов

Работаю в

Приложении Набросок

Связатся со мной:

ВК:https://vk.com/jaroslavushakov

Моя группа ВК:https://vk.com/design_create